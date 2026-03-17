九龙湾9伤车祸‧车Cam直击｜私家车高速铲上行人路 多名途人被撞至人仰马翻倒地
更新时间：09:31 2026-03-17 HKT
发布时间：01:30 2026-03-17 HKT
发布时间：01:30 2026-03-17 HKT
九龙湾临兴街美罗中心对开，周一（16日）中午12时许发生严重车祸，一辆私家车突然失控铲上行人路，撞倒8名途人，车上女乘客亦因未系安全带被抛出车外，一度昏迷，意外共造成9人受伤。
多人「打保龄」倒地 途人上前救援
据网传一段长57秒的车Cam片段可见，事发时，数名市民围在路口旁一临时档口，并有多名途人途经临兴街行人路，期间一辆平治私家车突然由临兴街铲上行人路，撞到站在临时档口附近的人，再撞飞多名途人，私家车继续冲前，并发出一声巨响。
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意外后，肇事私家车停在路中，车头损毁，多名途人被撞后倒在地上，幸仍保持清醒，有途人上前协助。拍摄片段的私家车车上有人目睹事件，大声惊呼：「哗！」
警方初步调查显示，司机调头时疑误将油门当煞车，现已将75岁男司机拘捕，控以「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」，案件将于3月25日提堂。警方现正跟进调查，呼吁目击市民提供资料。
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