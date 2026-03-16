大埔行山失踪68岁男子 倒卧大埔滘林径斜坡 当场证实死亡

68岁男子刘建帮上周五（13日）下午约3时在大埔山塘路上山后失踪，家人其后报案求助。警方联同消防周日（15日）中午到山塘路一带搜索，飞行服务队亦出动直升机在山塘路对开山头搜索，另有义工团体亦派员协助，暂时未有发现。

今日（16日）下午3时许，警方及消防处就搜救其间，发现男子倒卧在大埔滘林径一斜坡，现场被证实死亡。

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据悉，刘建帮身高约1.7米，体重约60公斤，身形瘦削，尖面型，黄皮肤及蓄短白发。他最后露面时身穿迷彩背心外套、白色长袖上衣、蓝色长裤及灰色鞋，并携有一个黑色斜孭袋。