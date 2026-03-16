九龙湾恐怖车祸｜75岁男司机被暂控危险驾驶 3.25观塘裁判法院提堂

九龙湾今日（16日）发生严重车祸，一辆私家车沿九龙湾临兴街行驶，驰至美罗中心对开时突然失控铲上行人路，撞倒8名途人，车上的70岁姓林女乘客疑没有扣上安全带被抛出车外。警方经调查后将75岁姓郭男司机拘捕，他已被暂控一项「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」罪，案件将于3月25日上午在观塘裁判法院提堂。

事件发生于中午12时许，警方指私家车司机调头时，误将油门当成煞车掣，继而失控撞上行人路，撞到8名途人。

相关新闻 : 九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕