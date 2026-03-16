澳门海关拘42人包括5港人 图偷运逾$300万银粒出境

澳门海关近日截获42宗偷运怀疑银粒个案，检获约138公斤怀疑银粒，市值约301万澳门元，合共拘捕42人，当中5人为港人。

澳门海关于3月6日至12日期间，在关闸口岸及青茂口岸截查42人，年龄介乎16至67岁，当中有12名内地居民及5名香港居民。他们涉嫌将138公斤的怀疑银粒藏匿于随身物品、衣物及身体各处，试图偷运出境。