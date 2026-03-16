青衣南桥男子堕海 救援人员迅速寻回
更新时间：22:19 2026-03-16 HKT
发布时间：22:19 2026-03-16 HKT
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青衣南桥一名男子，今日（3月16日）晚上8时许堕海，附近钓鱼客目睹大惊，随即报案求助。水警消防随即赶至，迅速将其救起。堕海男子于附近码头上岸，卧在担架床身披保暖毡，由救护车送往玛嘉烈医院治理。男子堕海原因仍在调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：shallwetalk.hk
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：openup.hk
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