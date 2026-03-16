消防处一连两日破上水及葵青6个「鬼油站」 检$400万柴油将检控6人

消防处打击非法燃油转注特遣队过去两日（3月14及15日），于北区及葵青区一带进行代号「截流」的针对性打击非法加油活动行动，并于上水文锦渡路及葵青昂运路捣破6个非法加油站，共检获约12.8万公升柴油，市值超过400万元。

行动中，消防处人员共发现8辆持牌危险品油缸车及大批入油工具，并截查四名男子及两名女子，怀疑与案件有关。他们涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。

为保障公众安全，消防处已暂停相关危险品油缸车的牌照。相关牌照持有人一经定罪，其牌照将被撤销，以禁止相关车辆继续运载危险品。同时，消防处已将涉案的柴油检走，并会向法庭申请充公。

消防处表示，近日发现网络及社交媒体上不时出现有关非法加油站的宣传贴文或贴图，重申从事非法加油活动罪行严重。根据《消防（消除火警危险）规例》第19条，任何人为提供受管制物质以供转注入汽车油缸的业务的目的，而在任何处所之内或之上管有或控制受管制物质，即属犯罪。违者一经定罪，最高可被判罚款10万元及监禁六个月，如属其后每次定罪，可被判罚款20万元及监禁一年。

此外，根据《危险品条例》，柴油的一般豁免量为500公升，汽油的一般豁免量为25公升。任何人士如制造、贮存、运送或使用超过豁免量的危险品，均须领有消防处根据《危险品条例》所发出的牌照。

消防处一向致力打击任何形式的非法加油活动，并呼吁市民切勿光顾非法加油站。由于非法加油站并非根据国际广泛认可的安全标准兴建，亦未有装设加油站专用的消防装置及设备，一旦发生火警，可造成人命伤亡，及导致财物损毁，后果非常严重。

市民如发现怀疑非法燃油转注活动，可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」或24小时举报热线5577 9666作出举报。

