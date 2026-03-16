5猫B被弃粉岭屋苑后巷 放密封纸箱全部有病 动物组织：真系好嬲 简直丧心病狂

上周六（14日）有5只幼猫被遗弃在粉岭昌盛苑后巷，全部均有严重感冒，其中3只猫的眼睛出现严重感染，当中有1只猫的眼睛发炎严重至眼帘黏合，稍后需要进行手术。协助救援的动物组织「猫の地带动物慈善」负责人Jim向《星岛头条》表示，5只猫B被藏于完全密封的纸箱内，若再迟一步发现，后果不堪设想，直言行为「犹如谋杀」，「真系好嬲，唔明啲人点解可以做得出」。

Jim表示，上周六早上8时左右接获求助，指粉岭昌盛苑一处后巷传出微弱的猫叫声，他随即到场了解，讵料见到一个大纸箱放在铁闸旁，完全被密封，打开后见到5只白色幼猫，旁边没有猫粮及水，由于牠们情况严重，随即带到兽医诊所检查。

5只猫B被人放在一个密封纸箱内。「猫の地带动物慈善」提供相片

5只猫B被人放在一个密封纸箱内。「猫の地带动物慈善」提供相片

5只猫B被人放在一个密封纸箱内。「猫の地带动物慈善」提供相片

有两只猫眼睛的眼核呈白色，犹如「白内障」，如未能治好眼球可能会坏死需要摘除。「猫の地带动物慈善」提供

动物组织负责人：简直丧心病狂 真系好嬲

兽医估计5只幼猫只有约两个月大，经快测结果显示全部未感染猫瘟，但全部患有严重感冒，需要持续治疗及观察。他暂时为5只幼猫名为「ABCDE」，其中两只猫情况相对较好，但有两只猫眼睛的眼核呈白色，犹如「白内障」，如未能治好眼球可能会坏死需要摘除，其余一只猫的双眼严重感染致眼帘黏合，稍后须做手术打开眼帘「开眼」。

Jim表示幼猫十分亲人又乖巧，不时发出「咕噜」的声音，不排除有人私下繁殖，见牠们患病而遗弃街头，完全不顾其死活，直斥弃猫之人「丧心病狂」，「真系好嬲，唔明啲人点解可以做得出」。他指5只猫B的病情并非一朝一夕可以造成，认为发病初期可以滴眼药水减轻病情，「真系社会悲剧，又唔滴眼药水又唔睇医生，搞到咁病先掉咗去」。

他指近期不时发生有动物被人遗弃或残酷对待的事件令人痛心，希望有关部门积极检讨修订法例，又表示现阶段不考虑就事件报警，只希望尽心尽力照顾5只猫B，当牠们情况稳定，健康好转后，便会安排领养。



