九龙湾恐怖车祸│伤者犹有余悸：避咗一避 否则你访问唔到我

中午午饭时间，临兴街人流如鲫，一辆私家车从罗中心二期停车场驶出，突无故高速铲上香港大学附属分校行人路，骤时间风云变色，惨叫声和撞击声此起彼落，多名途人纷纷倒地，一片哀鸿。

目击者李先生估计，肇事私家车由停车场驶出，他形容事发时撞击声很大，「听到两吓撞嘢声，第一吓唔系好大声，第二吓就好响，唔似私家车，仲以为系货车撞到嘢。」

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他走出来时已看见很多人躺在地上，「粗略估计都有10个人。」其后他见司机开车门落车，并无受伤，清醒。他形容当时司机「四围望」，但神情呆滞。李先生指见到最伤有三人，「佢哋瞓晒地下，唔郁，其余伤者都会郁，只系揞住嗌痛，有男有女。」

封先生当时正去午饭途中，见私家车直冲上行人路，他立即闪避，「我避咗一避，否则你访问唔到我。」但他仍被私家车撞及身体，跌碰落地，撞伤眼角。封先生表示，当时肇事私家车车速好快，「架车好快冲埋来，起码80咪(公里/时速)」。

目击者江小姐表示，刚刚行过听到有人大叫，见到有个女子倒卧地上，并见到附近有途人倒地，「个女仔手指仲会郁，好想快啲有人嚟救佢」。

警方在场调查。梁国峰摄