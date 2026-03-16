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港岛交警打击白牌车拘2男女司机 涉非法载客取酬

突发
更新时间：13:29 2026-03-16 HKT
发布时间：13:29 2026-03-16 HKT

港岛总区今（16日）打击白牌车非法载客行动，警员放蛇乔装乘客，拘捕一男一女司机。

交通部执行及管制组特遣队黄嘉颖高级督察讲述案情时表示，该区交通部今（16日）进行打击非法载客取酬即白牌车行动。行动中，警方派员乔装为乘客，于湾仔区分别登上两架私家车，到达目的地后，拘捕两名分别40岁本地女司机及46岁本地男司机，涉嫌以「利用汽车作非法出租，或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」，涉案两架私家车亦被扣留检验。

港岛总区交通部执行及管制组特遣队黄嘉颖高级督察讲述案情。
港岛总区交通部执行及管制组特遣队黄嘉颖高级督察讲述案情。
两部私家车被扣查。
两部私家车被扣查。

警方呼吁市民，应该选用合法嘅公共交通工具出行，如相关车辆用途为非法载客取酬，有关车辆第三者保险可能会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人都会失去应有保障。

警方重申，根据《道路交通条例》，私家车必须领取相关许可证，才可以取酬载客。违例者首次定罪可处罚款10,000元及监禁六个月，再干犯则可处罚25,000元及监禁十二个月。另外，涉案车辆亦会被暂时吊销车辆牌照及扣押六个月。

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