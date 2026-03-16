警方3.17起连续两周全港执法 重点打击行人违例过马路及司机不专注驾驶
更新时间：11:59 2026-03-16 HKT
发布时间：11:59 2026-03-16 HKT
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根据2025年警方统计数字，本港致命交通意外死亡人数为96人，其中行人死亡人数达52人，较2024年上升百分之二十四。分析显示，意外主要成因包括司机不专注驾驶，以及行人违法过马路。有见及此，警方于3月17日至3月31日，为期两星期，展开名为「亮景」及「同行者」的全港性执法行动，重点打击司机不专注驾驶行为及行人违法过马路行为。
警方呼吁市民过马路时必须「避三害」，即冲红灯、摄车罅及忽视汽车盲点，并应善用「行人四宝」，包括设有灯号的行人过路处、斑马线、行人天桥及隧道。而驾驶者则应时刻保持专注、忍让及遵守交通规例，切勿在驾驶期间使用手提电话或其他任何分心行为，以保障自己及其他道路使用者的安全。
警方重申，行动旨在提升驾驶者及行人的安全意识，保障市民安全。行动期间将对危害道路安全的行为严厉执法，并呼吁市民切勿以身试法。
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