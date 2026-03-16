台风桦加沙｜柴湾一家四口观浪母子堕海险死 父母同被控虐儿明日提堂

去年九月超强台风「桦加沙」袭港，其间一家四口在柴湾嘉业街海边观浪，讵料突然大浪涌至，将38岁姓李母亲及5岁姓甄儿子卷入海中，40岁父亲跳海救人同遇险。幸3人获送院抢救后，母子一度危殆稍后好转，而甄父亲亦情况稳定。东区警区重案组经调查后，今年1月6日在柴湾区拘捕甄氏夫妇，涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」，最终警方在3月11日暂控他们，合共一项「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」罪，案件将于明日（17日）在东区裁判法院提堂。

相关新闻：台风桦加沙︱一家四口柴湾观浪3堕海 内媒访救人港籍渔民揭细节

多名救援人员将3人救回岸边，再由救护车转送医院抢救。

多名救援人员将3人救回岸边，再由救护车转送医院抢救。

多名救援人员将3人救回岸边，再由救护车转送医院抢救。

相关新闻：台风桦加沙｜柴湾一家四口观浪堕海 38岁母由危殆转为严重

事发于去年9月23日下午3时25分，台风桦加沙袭港期间，甄氏夫妇带同9岁女儿及5岁幼子，在柴湾嘉业街60号仁孚行对开观浪，突然大浪涌至，将38岁李姓母亲及5岁儿子卷入海中，40岁父亲见状跳入海中救人。岸边有热心市民尝试用绳索将他们拉上岸，但不成功，不久一艘舢舨驶至，船家救起昏迷的儿子和母亲，父亲则清醒扶着船头。3人其后获送院抢救，没有受伤的9岁女儿亦由警员陪同到医院。

相关新闻：台风桦加沙‧柴湾堕海｜船家救人片段曝光 女子面发黑无反应 女童呼救声震天