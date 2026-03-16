好市民奖｜参与耆乐警讯活动累积防骗知识 八旬老友记助警破电话骗案

警务处前日（14日）举行「好市民奖颁奖典礼2025」，嘉许80名协助扑灭罪行、拯救生命的好巿民，并向6间机构颁发「好机构奖」，表扬他们积极支持警方防骗灭罪、维护国家安全和推动青少年发展的工作。现年82岁的黎观煌是今届最年长的得奖者，凭借平日参与「耆乐警讯」活动累积的防骗知识，于去年3月中成功识破一宗「猜猜我是谁」电话骗案。机警的他不但洞悉骗徒伎俩，更主动报警并配合警方「智取」骗徒，协助观塘警区情报组拘捕两名疑犯，充分彰显警民合作对预防及打击骗案的关键作用。

记者 麦键泷

去年3月中，黎观煌的妻子接到一通电话，对方声称其女婿因与他人打斗被警方拘留，急需支付8万元保释金。黎太大为惊慌，黎先生顿时感到不妥，其后接听第二个电话，对方自称是大律师，要求上门收取保释金，「我一听就觉得是骗案，尤其来电号码并非女婿的常用号码。」

黎先生不时参与「耆乐警讯」活动，接触过大量防骗资讯，对骗案手法和趋势有一定了解，因此马上知道对方是骗徒，但他未有即时揭穿对方，而是冷静应对，与骗徒周旋的同时悄悄报警。观塘警区情报组接报后迅速到场，警员冯嘉恩、陈纪灏及梁浩宏等人分工合作，一边向黎先生了解详情，安抚黎太的情绪，一边作出行动部署，防范随时出现的骗徒。

不久，黎先生接获骗徒第3次来电，双方最终约定在大厦门口交收款项，警方随即部署埋伏，黎先生亦配合人员的行动。及后一名身穿西装的骗徒现身，黎假装紧张，成功令骗徒放下戒心。当黎先生打开背囊拉链装作要交款时，一旁的警员果断行动，将该名骗徒制服。与此同时，警方在现场发现另一名怀疑是该骗徒的同党，将其一并拘捕。最终两名疑犯被检控及被判罪成，分别被判处160小时社会服务令及3个月监禁。

由警方接报到场了解情况，继而即场部署行动，最终成功拘捕疑犯，整个过程不到半小时。对于警方的快速反应，黎先生感谢人员以高效及专业态度处理事件，又指警方人员全程耐心安抚其情绪、给予建议，令他可以安心配合，「有警察一直陪伴，即使要直接面对骗徒亦不会担心。」参与行动的警员陈纪灏赞扬黎先生的机警应变，充分信任警方并配合指示，甚至从容地扮演诱饵，令拘捕行动顺利执行。

另一位参与行动的警员冯嘉恩指出，黎先生的机警与冷静是成功制止骗案的关键，「不少受害人报警时，都会非常不安，情绪难免不稳，但黎伯伯一早已经识破骗徒伎俩，并冷静地向警方求助，令我们可以尽快将骗徒绳之于法。」她强调，事件充分体现警民合作的力量，市民秉持「见疑即报」的精神，有助警方及早介入。

黎先生识破骗局并配合警方的拘捕行动，成功制止更多骗案发生，令他荣获「好市民奖」，更成为本届最年长的得奖者。谈及感受，他认为「耆乐警讯」灌输的防骗知识令他能够及早洞悉异样，并协助警察打击骗案，对此感到非常高兴且光荣，期望透过分享自身经历，提醒其他长者提高警惕，「当收到陌生电话，切记核实对方身份，如果有怀疑就马上收线，并且报警求助。」