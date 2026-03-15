荃湾恒丽园2岁男童堕楼亡 客厅没装窗花 父母涉疏忽照顾儿童被捕

荃湾发生男童堕楼身亡悲剧，今（15日）晨10时许，一名约两岁男童在悠丽路恒丽园高处堕下，倒卧大厦平台，父亲发现奔落楼查看，其后将儿子自行送往港安医院求救，惜告伤重不治。

现场所见，警员分别在平台及肇事单位调查，该单位有部分窗没有安装窗花，怀疑从该处堕下。

据悉，死者姓王，下周才满两岁，与父母及其7岁哥哥同住上址。早上10时许，死者与哥哥在客厅玩耍，母亲亦在客厅，父亲则在睡房休息，期间哥哥走去向母亲表示弟弟不慎堕楼，父亲闻讯后情绪激动，奔落大厦平台，发现爱儿倒卧平台位置，已无反应。

父亲立即带同儿子，截坐的士前往港安医院抢救，至早上11时41分证实伤重不治。由于肇事单位客厅位置未有装上窗花，男童意外由五楼堕落平台，警方初步以「疏忽照顾儿童」拘捕死者父母，案件仍在调查中，有荃湾重案组第二队跟进。