深水埗后巷11猫被困铁笼卫生恶劣 六旬猫痴被捕 疑涉未绝育被迫搬家无力饲养

深水埗今日（3月14日）下午有11只猫被发现困于后巷两个铁笼内，精神萎靡且卫生恶劣，警方到场调查后拘捕一名60多岁涉案男猫主，涉嫌残酷对待动物。

据悉猫主为独居保安，原本租住一房一厅单位，他爱猫成痴且未为宠物猫绝育，导致数量由6只繁衍至11只，引起恶臭被业主要求搬出。由于新居面积较小，无法容纳猫只，男子便打算今日寻找他人接手，其间将猫只放在后巷铁笼内，途人发现猫只惨况，揭发事件。

事发于深水埗荔枝角道近北河街一后巷，今日（3月14日）下午2时许有人报案，表示发现11只猫被困两个笼内。警员接报赶至，并召爱护动物协会到场协助。警方调查后拘捕一名60多岁男子，涉嫌「残酷对待动物」，爱协亦将猫只带走检查。

现场所见铁笼内长毛猫精神萎靡，毛发肮脏打结，衞生情况恶劣。有得悉内情的街坊表示，涉案男子任职保安，原本租住附近大厦一间一房一厅单位。他独居，爱猫成痴，最初只是养了6只长毛猫，每只花费约万元，但由于猫只未有绝育，因而繁衍至11只，令单位传出恶臭。

业主见状要求男子迁出，男子转租另一㓥房。由于新居面积变细，无法再容纳猫只，街坊建议他寻找其他人接手饲养，或向猫义工或动物组织求助。至今日，男子打算寻找他人接手，其间将猫只放在后巷铁笼内，最后途人发现猫只惨况，揭发事件。