廉署今明两日「招聘体验日」1000人参加 亲身体验反贪工作

廉政公署本月初展开新一轮招聘，目标招募40名助理廉政主任及10名廉政主任。廉署今明两日举办「招聘体验日」，共吸引1000名参加者，亲身体验廉署的多元反贪工作。

招聘体验日分为多个环节，包括「专业执法」、「诚信教育」、「制度防贪」、「全球反贪」部分，向参加者展示廉署于执法、教育、防贪及国际廉政建设上的工作，当中更有机会即场接受入职体能测试，以及于廉署人员指导下，亲身体验使用手铐进行模拟拘捕行动。

是次「招聘体验日」紧扣今年招聘主题「一份反贪使命 开拓无限潜能」。香港国际廉政学院总监柳智浩表示，新一轮招聘会以「一体化招聘，全方位培训」进行，为辖下执行处、社区关系处及防止贪污处三个部门，进行统一招聘及培训以填补空缺。人员完成入职培训后将会于执行处展开首个工作岗位，及后会按廉署整体运作及人员发展潜能，或会被调派至不同部门工作，籍此强化人力资源灵活性，达至人尽其才，并加强部门之间的协同效应。

他续指，为配合推行三部门统一招聘安排，廉署早于2024年底经已开办为期20周的「反贪专业文凭｣入职课程，并获资历架构第5级别课程认证，涵盖廉署职能、国家、香港特区及海外反贪法制、反贪法例及执法程序等多个范畴。

本轮招聘将于3月23日截止报名，预计于4月中旬进行笔试，6月进行评核，并于7月进行遴选面试。柳智浩补充，廉署目前招聘状况良好，空缺率约为7%，与往年相若，暂时未有计划调低入职要求。

香港国际廉政学院副学院总监林长青指出，今次是廉署第3次举办「招聘体验日」，反应较过往两次更为踊跃，活动开始接受报名的翌日，1000个参与名额已经超额登记，反映市民对投身反贪事业的兴趣。他亦借机分享投考锦囊，称因应今次招募主题，甄选过程除了考虑个人质素及才能，亦十分著重投考者是否具备「一份反贪使命」，「廉署人员秉持嘅信念，其实已经投影喺背后，就系坚守诚信、牢记使命、追求卓越、不惧不偏。」

参加者邓生一直对廉政公署的工作抱有浓厚兴趣，他指自己从小到大对规则与规范有份执著，欣赏廉署在确保程序公义与合规方面的角色，因此一直有留意招聘资讯，得知廉署举办体验日，便立刻报名。任职老师的他认为社会进步源于教育，而廉署其中一项重要工作正是透过大众教育及宣传，保障香港每一件事都能从正规、正统的方向发展，若能投身廉署，期望可以教育及宣传上贡献己力。

黄生亦参与了今早的廉署招聘体验日，更于模拟拘捕环节中体验为疑犯上手铐。他笑言感受到廉署人员于执行拘捕时必需展现强大的威慑力，才能专业且顺利地完成任务，「执法工作讲求迅速果断，亦系维护香港廉洁治安嘅一环，多谢廉署人员嘅守护。」他强调，对廉署的工作及使命深感认同，今日的活动令他回想起小时候观看《廉政行动》电视剧的经历，更肯定自己希望向社会传递廉洁及反贪的意向，目前已申请投考廉署主任一职。