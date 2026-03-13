内地女利用香港空壳公司 助跨境罪犯洗黑钱$7500万 潜逃5年落网囚34个月

有不法之徒利用本港一间空壳公司开设银行户口，自2010年6月起协助跨境犯罪集团，清洗犯罪得益约7500万元。警方2019年12月调查期间，涉案内地女子潜逃回内地。所幸天网恢恢，至2024年10月该名女子在西九龙高铁站再入境时，被本港警方拘捕。至今日（3月13日），现年46岁的女被告在区域法院被裁定「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪（俗称「洗黑钱」）罪成，判囚34个月。

警方于2014年12月接获报案，指受害人公司于2014年11月期间收到假冒钻石供应商发送的电邮，电邮内容要求受害人公司将购买钻石的款项，汇款至一间本地公司的银行户口，受害人公司不虞有诈。汇款后，受害人公司没有得到供应商确认汇款，其后联络供应商，发现被骗并报警求助。案中受害人公司共损失约港币124万元。

至2024年10月，被告经高铁香港西九龙站再入境时被警方拘捕。资料图片

商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，发现该收款本地公司银行户口由一间空壳公司持有，该公司董事及银行户口签署人为案中女被告。调查显示，该公司银行户口于2010年6月至2014年11月期间，有大量不明来历的交易及频繁的跨境转帐，涉及款项共7500万港币。

在警方调查期间，被告于2019年12月潜逃到内地并被警方通缉。至2024年10月，被告经高铁香港西九龙站再入境时被警方拘捕，其后被控以一项「洗黑钱」罪。被告今日在区域法院承认有关控罪，并被裁定罪名成立，被判处监禁34个月。

警方呼吁市民如果怀疑受骗，请立即致电「防骗易」24小时热线18222查询。资料图片

警方再次提醒市民慎防伪冒电邮，当处理电邮时，须留意电邮地址及内容，遇到不明来历电邮时，切勿随便开启，亦不要开启当中超链结或附件。 另外，当客户或商业伙伴要求汇款时，必须以电话与对方核实。如果怀疑受骗，请立即致电警方「防骗易」24小时热线18222查询，亦可以透过警方推出的「防骗视伏App」搜寻，以评估诈骗风险。