深圳湾出境货车藏值$59万走私药剂  司机罪成囚4个月

突发
更新时间：17:55 2026-03-13 HKT
发布时间：17:55 2026-03-13 HKT

香港海关人员早前根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆报称载有快件的出境货车，在驾驶室和货斗内发现一批未列舱单的货物，包括192支的人类乳头瘤病毒疫苗（又称子宫颈癌疫苗）、276包中成药产品及1631盒药剂产品，估计市值共约59万元。

涉案53岁货车司机随即被捕，至今日（3月13日）在屯门裁判法院因违反《进出口条例》中企图输出未列舱单货物，以及并非根据及按照出口许可证的规定而输出禁运物品，被判监禁4个月。海关欢迎裁决，认为监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。

海关欢迎裁决，认为监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。资料图片
走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人士输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。任何人在没有有效出口许可证下出口药剂产品及药物，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁2年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。

