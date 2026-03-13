屯门私家车作流动毒品储存仓 海关检10公斤大麻花市值210万拘1男

贩毒集团为减低风险，租用交通不便，人流较少的屋苑停车场，停泊私家车作流动毒品储存仓库，海关经调查后，昨（12日）在屯门一屋苑停车场截查一名可疑男子，在其私家车内检获10公斤怀疑大麻花，市值约210万港元。

海关检获市值约210万元的大麻花。杨伟亨摄

行动中检获10公斤大麻花。杨伟亨摄

海关毒品调查科调查主任卓主烽表示，人员昨（12日）在屯门一带进行缉毒行动，于晚上时分，在该区一屋苑的停车场内，截查一名本地男子，以及其管控的私家车进行搜查，在私家车内检获约10公斤怀疑大麻花，被捕男子33岁，报称无业。根据初步调查所得，相信贩毒集团为减低风险，选择租用交通较为不便、人流较稀少的屋苑停车场，停泊私家车，并利用私家车作流动毒品储存仓库，继而进行毒品包装及分销用途，可见贩毒集团不惜工本，费尽心思，为求增加海关人员的执法难度，但最后亦难逃法眼。海关仍调查大麻花的来源。

该被捕男子已被控一项贩运危险药物罪名，案件将于明日（14日）在沙田裁判法院提堂。今次行动中共检获10公斤怀疑大麻花，市值约210万港元，估计供应新界的毒品拆家及用家。

海关提醒市民及车位业主，如怀疑有人利用私家车或车位进行贩毒活动，可致电海关24小时举报热线1828080，市民亦可继续透过其他途径举报罪案，包括电邮（[email protected]）、网上举报罪案表格、罪案举报邮柬、传真或邮寄，详情请参阅香港海关网页。任何人如贩运危险药物（贩运是指向他人出售或供应危险药物），一经定罪，最高可被判处罚款500万元及 终身监禁 。