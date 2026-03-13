夫妻档经营专卖冒牌童装 海关捣储存仓检4300件货市值50万元

海关捣破一个以夫妻档经营的冒牌物品生意及储存仓，他们透过即时通讯应用程式群组，向群组内成员以半价售出冒牌物品，主要是童装衣服，当累积一定顾客后，更拈手成人市场，出售亲子装及「名牌」手袋，拓展业务。海关日前采取行动，掩至夫妻档租用的屯门工厦储存仓库，检获4,300件冒牌物品，市值50万元。

海关版权及商标调查科版权及商标一般调查组高级督察康恩讲述行动详情时表示，海关较早前接获市民举报，指有人透过即时通讯应用程式群组，售卖冒牌服装，人员经深入调查，成功锁定该群组管理人位于屯门的冒牌物品储存仓，3月10日中午时分，海关人员采取执法行动，突击搜查位于屯门工厂大厦的冒牌物品储存仓库，并拘捕仓库内一名30岁女子，怀疑她是有关群组的管理人。人员在仓库内检获4300件怀疑冒牌物品，主要是童装衣服，估计市值港币50万元。

经跟进调查后，海关于翌日即3月11日在屯门再拘捕一名41岁本地男子，该男子为被捕女子的丈夫，海关怀疑该男子负责租用该冒牌物品储存仓库，及协助收取冒牌物品的款项。两被捕男女现正保释候查，案件仍在调查中，不排除有更多涉案人士被捕。

根据初步调查，海关相信涉案冒牌物品生意以及储存仓库，均是被捕夫妇以家庭式经营，被捕人透过社交平台发表帖文，吸引市民，特别是「妈咪」群组，加入其管理的即时通讯应用程式群组，再向群组内成员，售卖近半价的冒牌物品。如一件童装T恤，正价为160元，涉案群组则以70至80元出售。其后有关冒牌物品以快递方式，送到顾客手中。

鉴于有不少家长都用即时通讯应用程式群组交流资讯，相信被捕人觑准有关趋势，尝试打入家长群组，以一传十、十传百方式扩大售卖群组的规模，令有关群组人数多达4000人。海关相信，被捕人当初只经营童装业务，其后为拓展生意，亦推出亲子款式，以及受女士欢迎的冒牌手袋，以吸引更多顾客购买。

今次行动中，海关成功克服被捕人仅以快递方式去发货的犯案模式，经抽丝剥茧的调查，人员成功锁定涉案仓库位于屯门工厂大厦的单位，单位内分间成80个工作室，所有租户进出时均要输入密码，严紧的保安大大增加海关人员的侦查，以及锁定仓库的难度。

海关呼吁市民，售卖冒牌物品是严重罪行，根据商品说明条例，任何人为销售用途而管有冒牌物品即属犯罪，一经定罪，最高可判罚50万元以及监禁五年。市民可致电海关24小时举报热线1828080，亦可继续透过其他途径举报罪案，包括电邮（[email protected]）、网上举报罪案表格、罪案举报邮柬、传真或邮寄。