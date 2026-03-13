上水货车猛撼夹斗车 车头变形司机脚伤被困 消防赶至拯救
更新时间：14:05 2026-03-13 HKT
发布时间：14:05 2026-03-13 HKT
发布时间：14:05 2026-03-13 HKT
上水宝石湖路夹斗车及货车，今（13日）午1时许，先后沿文锦渡方向顺序行驶。当驶至近宝石湖邨彩园路交界时，前方夹斗车因应交通灯号停下，后方货车收掣不及撞向夹斗车车尾。事件中，货车车头严重变形，56岁姓欧男司机脚伤被困，
警方消防到场时，货车司机仍清醒，消防随即将他救出，并送往威尔斯亲王医院治理。涉案两车司机均通过酒精测试，消息指货车司机怀疑瞌睡肇事，惟确实原因仍在调查。事故期间，现场一段往文锦渡方向宝石湖路全线封闭，交通繁忙。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT