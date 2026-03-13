上水货车猛撼夹斗车 车头变形司机脚伤被困 消防赶至拯救

上水宝石湖路夹斗车及货车，今（13日）午1时许，先后沿文锦渡方向顺序行驶。当驶至近宝石湖邨彩园路交界时，前方夹斗车因应交通灯号停下，后方货车收掣不及撞向夹斗车车尾。事件中，货车车头严重变形，56岁姓欧男司机脚伤被困，

警方消防到场时，货车司机仍清醒，消防随即将他救出，并送往威尔斯亲王医院治理。涉案两车司机均通过酒精测试，消息指货车司机怀疑瞌睡肇事，惟确实原因仍在调查。事故期间，现场一段往文锦渡方向宝石湖路全线封闭，交通繁忙。