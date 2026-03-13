跑马地警察电单车撞倒5岁男童 铁骑脚伤二人同送院

今（13日）早上午8时02分，跑马地成和道49号南荣大厦对开，一部警察交通部电单车撞倒一名5岁男童，男童倒地，交通警亦轻伤，两人俱送院治理。警方正调查意外原因。

男童受伤倒地，警员及途人在旁协助。fb 车cam L（香港群组）

网上图片可见，电单车翻侧路边，男童躺地，有警员及途人安慰男童。男童手部受伤，而交通警则脚部受伤，两人均清醒由救护车送院治理。