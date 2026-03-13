珍惜生命｜牛头角上邨62岁男子自缢亡 留遗书疑难抵病魔折腾

牛头角发生悲剧。昨日（12日）晚上8时许，警方接获报案，指牛头角上邨常泰楼一名62岁姓黄男住户怀疑在单位内晕倒。救援人员赶至现场破门入屋，赫然发现事主在房间内以绳索上吊，消防员随即将其解下，惟经医护人员检验后，证实男事主已当场气绝身亡。

警员在单位内检获遗书，初步调查显示死者生前患有长期病患，不排除因不堪病魔折腾而萌生绝望念头。死者具体死因仍有待验尸后进一步确定。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk