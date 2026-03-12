两空壳公司4年间清洗$47亿黑钱 兼处理违禁品及分销毒品 两男被捕

海关侦破一宗47亿元洗黑钱品案，调查发现一个犯罪集团利用两间空壳公司在4年间进行逾2100宗交疑，单日清洗逾一亿元的黑钱。集团更提供一条龙服务提供毒品包装及分销、处理违禁品及犯罪得益等，海关认为情况罕见。行动中，海关共拘捕两名本地男子，分别报称保安员及手机维修员。消息指，他们未有收取报酬，正了解其犯案动机。

海关表示，涉案的洗黑钱集团涉嫌利用两间空壳公司，于2022年4月至2026年2月期间收取大量来历不明的汇款，处理约47亿元的犯罪得益，涉及2100宗可疑交易。经情报分析及多月深入调查，海关于昨日（11日）采取执法行动，以涉嫌洗黑钱拘捕一名报称保安员的66岁本地男子。他于2021年成为两间空壳公司的唯一董事及股东，其后亦拘捕一名报称手机维修员的36岁本地男子，负责处理违禁品及犯罪得益。

海关表示，两间空壳公司报称从事进出口贸易及电子产品贸易等生意，在本地6间银行开立38个公司户口，其大部份资金主要来自120间本地公司，虽然大部份申报从事贸易工作 但无实际业务地址及报关纪录，估计为空壳公司。涉案两间空壳公司收取大量来历不明的汇款后，会短时间内将大部份款项转出至超过30间境外公司户口，单一最高交易涉款超过3100万元，单日合共处理1亿元黑钱。

由于涉案户口交易非常频密，加上资金呈现过渡性及有分层交易的性质，海关指是典型洗黑钱手法。

海关财富调查科调查期间发现，洗黑钱集团利用旗下控制的单位作为毒品及其他违禁品的分销中心，收取犯罪得益后再进行洗白。海关同一日突击搜查两个处所，并在其中一个单位内，检获大量毒品，包括冰毒、可卡因、安非他命及大麻花等，总重1公斤，约值32万元，亦发现8600支未完税香烟及含有尼古丁成份的烟弹。相信单位为毒品的包装及分销中心外，亦为不同违禁品的中转站及清洗犯罪得益的地方。

海关认为该集团分工明细，一人成立空壳公司并去银行开设户口，另一人则负责处理违禁品及犯罪得益，而且由处理违禁品及犯罪得益提供一条龙服务，情况罕见。行动中，被捕人士名下的1500万港元银行存款及价值500万的物业资产被即时冻结，相信已痛击犯罪集团的资金来源。消息指，被捕二人未有收取报酬，正了解其犯案动机。

