天眼直击｜蓝田夹公仔舖遭熟手贼撬兑币机 两分钟失$2.5万 疑犯料涉同类案

蓝田一间夹公仔舖今日（12日）凌晨遇窃，兑币机遭两名贼人撬开，里面约2.5万元现金被一扫而空。闭路电视可见，其中一贼人竟大模厮样赤手作案，甚至连容貌都懒得遮挡。店舖负责人透露，新蒲岗及葵涌的夹公仔舖同行，近日亦曾遭遇贼人以同一手法盗窃，经互相比对彼此的天眼片段，竟发现疑为同一名露脸贼人作案。目前相关店舖已报警求助，并加强保安措施。

遇窃夹公仔舖位于蓝田汇景商场5楼。店舖负责人吴先生表示，今早8时许，职员收到通知店舖遇窃，兑币机下方存放纸币的铁箱被打开，初步点算损失大概2.5万元。

店主翻看店舖和商场闭路电视后，发现两名男贼今日凌晨4时40分左右作案，他们带齐士巴拿和铁钳，见到无人当值后，随即撬开兑币机的纸币箱，将现金一扫而空后施施然离去，过程仅约两分钟左右。

闭路电视所见，蓝田窃案当中一人「包到实」，著连帽卫衣及戴口罩手套，警觉性甚高；与之相比另一贼人则赤手作案，甚至露出容貌，可谓大模厮样。

吴先生透露，据他了解新蒲岗和葵涌其他夹公仔机同行，在不久前（2月26及27日）亦曾遇窃，分别损失1万多元及8000多元。3宗案件疑犯不仅手法雷同，容貌身形相似，就连鞋履也同款，因此吴先生相信是同一人食髓知味作案。

据了解，店舖开业大约一年，过往没有遇窃，店舖约一星期才会清空一次兑币机的纸币箱。吴先生表示，目前店舖已经报案求助，警员亦已到场搜证扫指模；坦言经历这次事件后，会决定改为每日都清走现金，并为兑币机更换更坚固的锁头。