土瓜湾益丰大厦地舖变鬼油站 消防检850升汽油拘一人 业主：唔知租客做非法嘢

突发
更新时间：18:45 2026-03-12 HKT
发布时间：18:45 2026-03-12 HKT

消防处昨晚捣破一个位于土瓜湾道239A号益丰大厦D座地舖的非法加油站，检获850升汽油，一名男司机被截查，他涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，将会被检控。从消防展示的证物所见，非法加油站的汽油售价13.5元一升，比市面上超过30元一升的售价便宜超过一半。

土瓜湾商住楼宇藏鬼油站。消防处昨日捣破一个位于益丰大厦地舖的非法加油站，检获850升汽油及一批加油工具。现场一名男子涉嫌违反《危险品条例》、《消防（消除火警危险）规例》及《危险品（管制）规例》而面临被检控。消防在舖位发现交易记录，涉及不同车辆，会调查有关车辆会否涉及非法加油活动，不排除向相关车主作出检控。 

消防昨晚（11日）接获警方转介，指土瓜湾道239A号益丰大厦D座一个地舖单位储存过量危险品，怀疑被用作非法燃油转注。消防即时派防火执法专队人员到场调查，并于涉事舖位发现油缸、油枪、油喉等入油工具，缸内亦存放850升汽油。由于涉事单位无持有任何危险品牌照，消防相信单位被用作非法油站。

消防当场截查一名男子，涉嫌违反《消防（消除火警危险）规例》、《危险品条例》及《危险品（管制）规例》，他将会被检控。同时，消防发现交易记录，涉及不同车辆，会调查有关车辆会否涉及非法加油活动，不排除向相关车主作出检控。至于涉案汽油已被检走，消防将会向法庭申请充公。

消防处消防区长（危险品执法）吴颕哲表示，涉事地舖位于商住楼宇内，附近有住宅、商舖及安老院。如未符合消防安全下，储存大量危险品，对附近居民、院舍长者将构成非常严重威胁，需要严厉执法。

为进一步打击非法燃油转注活动，消防处今日（12日）召开地区防火委员会紧急会议，提出方案提升监察，严厉打击区内相关活动。消防会与相关部门联络，加强跨部门协作，打击相关行为，并提醒大厦物管人员加强警惕。

被问到近日油价上升，非法燃油转注活动是否有增加。消防处指非法燃油转注活动在过去一段时间是有增加，但这些非法加油站没有合适的消防设备，营运成本极低，不法分子认为有利可图，以身试法。

涉案单位业主伍先生表示，地舖以月租1.45万元租出一个多月，对方声称用作车房，又提供身份证及住址证明，讵料今早收到消防处通知，要求到场开门，他始知租客将单位用作非法加油站。他无奈慨叹自己毫不知情，现时担心受到连累，「完全唔知佢做非法嘢，如果知一早㩒咗佢啦」。

业主伍先生对事件感到无累，指自己毫不知情。
业主伍先生对事件感到无累，指自己毫不知情。

 

