好市民奖｜热心手机店主助婆婆识破骗局 大学生港铁车厢内制止天拿水怪男

以「好市民‧一瞬间‧凝力量」为主题的「好市民奖颁奖典礼2025」将于明日(14日)在湾仔会展举行，嘉许80位协助警方防止和侦破罪案、拯救生命的好市民，并向协助推动防罪灭罪工作的机构颁发「好机构奖」。两位「好市民奖」得奖者日前接受传媒访问，讲述制止长者堕入投资骗案的经历，以及将手持天拿水危害公众安全的男子制服的好人好事。

「好市民奖」得奖者李浩权经营手机维修店多年，他于去年12月遇到两名婆婆到店内求助，要求帮忙「认证身份」，以重启一个投资应用程式。他检查后发现该程式相当可疑，经查阅证监会警示名单，确认该平台怀疑涉及投资骗局。

手机维修店老板李浩权(中)制止两名婆婆继续堕入投资骗案。 麦键泷摄

李先生坦言，留意到近年客人误堕骗案的情况有所增加，于是立即向两位长者解释，并劝吁她们停止向骗徒汇款，但婆婆仍抱有迟疑，明显已被骗徒洗脑。

经深入了解后，李获悉她们接触该平台约半年，一直有转帐款项予骗徒投资，每次平台均显示收入有增长，惟她们不愿透露投入的总额，「婆婆要取款时，被要求交付30%手续费及解冻金。我问有否成功取款，她们回答『一次都没有』。」

李花近一小时向婆婆劝解，不断展示相关新闻报道及证据，并主动协助封锁骗徒的联络方式及移除可疑应用程式，避免她们有进一步损失。事后，他于社交平台分享，期望借此提高公众的防骗意识。

李浩权将协助两名婆婆远离骗徒的经历分享至社交平台，期望提高公众的防骗意识。 网上图片

同样获奖的大学四年级学生欧阳浩一表示，去年4月在港铁车厢内遇到一名手持盛载不明液体瓶子的男子，并嗅到浓烈的天拿水气味，男子不停摇晃瓶身及滋扰他人，乘客仓皇走避，他见状出手制止，「担心会伤及车上无辜乘客，尤其是长者和小孩。」

凭借过去担任赛艇队运动员锻炼出的良好体能，以及训练培养的责任感，欧阳同学迅速制服该名男子。他直言，比起顾及个人安危，更担心其他乘客的安全，所幸最终无酿成大祸，「特别感谢3位乘客一同制服该名男子，『好市民奖』同样属于他们。」

去年4月，欧阳浩一于港铁车厢内目睹有人手持易燃液体滋扰其他乘客，果断上前制服疑犯。 麦键泷摄

谈及见义勇为的行动，欧阳同学引用《论四端》中的「孺子将入于井」表达内心所想。他解释：「小孩掉入井中，救他并非因为功名或俸禄，而是出于善。当我决定出手制止，正正是出自人性的善心。」他期望透过今次经历，向广大市民带出「Be kind to each other」(善待他人)的正向信息。

明天将有80名好市民获奖，其中8位是年龄介乎10至30岁的青年。众人协助警方的案件包括盗窃案、寻找失踪人士及拯救生命、非礼及窥淫、诈骗案，以及其他案件如刑事毁坏、袭击、管有攻击性武器等。

欧阳浩一亲身演绎由警察公共关系部制作的《好市民的一瞬间》短片，重现好人好事的「一瞬间」。 警方提供

最年轻得主是10岁的田泽豪，他在去年4月放学途经屋邨花槽时发现怀疑毒品，马上带到警署报案，阻止潜在的不法行为；最年长得主是81岁的黎观煌，他于去年3月机警地识破假扮其女婿的骗徒，报警后配合行动，假装答应见面支付保释金，协助警员当场拘捕两名骗徒，两人其后各被判监3个月。

警察公共关系部（策略联络组）督察石信毅表示，今届「好市民奖」以「好市民‧一瞬间‧凝力量」为主题，希望带出生活中的好人好事往往源于一瞬间，并非来自深思熟虑的计划，「一瞬间的机警、冷静可以防范罪案，一瞬间的积极能够伸张正义，一瞬间的智慧足以挽救生命。」

警察公共关系部（策略联络组）督察石信毅(左)率领「好市民奖」得主李浩权(中)及欧阳浩一(右)分享其好市民故事。 麦键泷摄

6间好机构获奖

另外，今届「好市民奖励计划」有10间机构获提名角逐「好机构奖」，大会评审最终选出其中6间，表扬他们致力支持警队宣传防骗防罪讯息及侦查罪案、与警方携手合作推动「好市民精神」。

得奖的6间机构包括蚂蚁集团，该集团旗下支付平台「支付宝」与警方联手推出针对内地来港人士的反洗黑钱宣传计划。同样得奖的香港城市大学，积极支援警方的校园防骗宣传教育活动，针对内地来港学生推出防骗讲座和课程等，加强向师生推广最新的防骗资讯。

另一得奖机构是非应邀来电回报平台 HKJunkCall.com，该公司致力整合「垃圾电话黑名单」，供公众查阅以辨识推销及诈骗来电。同获殊荣的香港青年发展联盟，自 2022年起赞助由警务处毒品调查科设立的「禁毒领袖学院」，凝聚社会各界力量，每年培育共100名中学和大学生成为青年禁毒领袖，与警方携手将禁毒信息传递至社区。

九巴亦是获奖机构，原因是自 2023年5 月起加入警务处新界北总区防止罪案办公室的「防罪联盟计划」（ProjectHERO），积极配合警方的防骗宣传教育活动，推出巴士车身和巴士站电子屏幕广告等。

信和集团亦获奖，因为信和集团及黄廷方慈善基金一直致力支持警方在社区宣传防罪防骗讯息，以及推动警民关系、青少年和国家安全教育方面的工作。 记者 麦键泷