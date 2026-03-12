长洲男子非法驾驶电动单车 涉无牌驾驶等4罪被捕

警方表示，警方周三（11日）长洲在区内展开打击非法驾驶电动可移动工具行动，其间拘捕一名44岁本地男子，涉嫌非法驾驶电动单车。

警方指，人员巡逻期间发现该名男子在道路上怀疑驾驶电动可移动工具，遂上前截查。经初步调查后，男子涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」，以及「驾驶时没有戴上认可防护头盔」共四项罪名被捕。警方同时扣查一辆怀疑涉案的电动单车。

被捕男子已获准保释候查，须于四月上旬向警方报到。

警方重申，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合于行人道或单车径上使用。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款一万元及监禁十二个月。