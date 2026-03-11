海关扫管笏海面截查渔船 检逾千升未完税电油 拘75岁船长

香港海关3月9日在屯门扫管笏对开海面，截查一艘渔船并检获1260公升怀疑未完税电油，及拘捕一名75岁男子。

海关当日下午在香港西北面水域巡逻，期间发现一艘形迹可疑，并拖有两艘舢舨的渔船，遂截停该船作出搜查，并在三艘船上发现该批怀疑未完税电油，市值约3.8万元，应课税值约7600元。该船的75岁渔船长涉嫌违反《应课税品条例》被拘捕。

根据《应课税品条例》，任何人若进口、处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年。

市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报非法燃油活动。