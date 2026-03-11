Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关一连9日捣跨境私烟集团 拘30人检$4900万私烟

突发
香港海关一连9日展开打击航空旅客走私香烟及捣破相关私烟贮存仓库的执法行动，成功瓦解一个利用航空旅客走私香烟的跨国犯罪集团，检获共约1100万支私烟，估计市值约4900万元，私烟应课税值约3600万元，拘捕30名涉案人士，包括入境旅客、运送私烟的人士及管仓，当中12人已被落案起诉。

海关指私烟集团会以往以水路及陆路走私，但经过海关严厉执法下，不法分子只能以成本极高、蚂蚁搬家的方式，利用航空旅客携带香烟入境。私烟集团以「散弹枪」的走私模式，安排旅客以迂回路线来港，首先在东南亚地区稍作逗留后分散至不同地区，再乘搭当地航班转机来港，如柬埔寨、台湾、泰国、马来西亚、菲律宾等，企图逃避海关侦查。

海关机场科于3月4日至10期间，共破获8宗旅客走私香烟案件，检获共约24万支私烟，市值约110万元，私烟应课税值约80万元，拘捕8名非本地男子。为有效从源头打击航空旅客携烟入境，海关重点截查携带香烟而未有向海关申报的入境旅客，今日（11日）再拘捕10名旅客，年龄介乎29至63岁。

海关表示被捕人士大多为非本地人士，其行李箱内只放有私烟，没有个人物品。海关检获的私烟来自东南亚地区有20个品牌，部份在港并不常见，有理由相信私烟转口到其他烟草税较高的地区图利。海关曾向部份香烟生产商了解，得知他们并无在以上地区设置厂房，估计私烟来自地区的地下烟厂，当地衞生存异，有可能这批私烟为假烟，私烟集团以极低成本购入，再走私入境，再谋取暴利。

机场科航空旅客及停机坪课高级督察赖兆铭表示，海关于3月8日在机场拘捕一名60岁非本地男子，当时他行经毋须申报通道，而且他在柬埔寨金边起程，之后经台湾转机来港。由于其路经过于复杂及不合理，遂引起海关怀疑。海关检查其行李箱，发现内里只有5万支私烟，没有任何个人物品，立即将他拘捕作出检控。最终男子被判处7个月的监禁。

另外，税收罪案调查科亦加强市内巡查，同时发现私烟集团将旅客走私入境的私烟，运送至工业大厦及铁皮屋仓库的私烟集散点，经整理及装箱后再供应予各区或转口至外地。海关在过去9日捣破5个私烟储存仓库，分别是4个位于葵芳及屯门的工厦单位及1个在元朗新田的铁皮屋仓库，检获共约1010万支私烟，估计市值约4600万元，私烟应课税值约3300万元，并拘捕12名涉案男女，年龄介乎33至66岁。
 

