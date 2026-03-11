澳门街头机械人吓煞老妇 操控者遭警方提醒 网民笑言如《智能叛变》｜有片

澳门街头早前发生罕见「人机对峙」事件，一名七旬妇人使用手机之际，转身乍见闪烁蓝光的机械人近在咫尺，双方虽无肢体碰撞，但老妇被当场吓得惊惶喝骂，惟机械人不明所以，如「鸡同鸭讲」。最后老妇因不适需送院治理，亦有警员将操控者及机械人带离现场。片段于网上流传后引起网民热议，直言情节犹如科幻电影《智能叛变》或《未来战士》。

事发于上周四（3月5日）晚上9时许，沙梨头南街一大厦门外有妇人需要协助，警员到场了解后，相信该名妇人在街上使用手提电话之际，突然发现后方有机械人。双方虽无身体接触，老妇亦无受伤，但她因受惊不适需送院，经治疗后已出院，未有追究。澳门治安警续称，涉事机械人由50多岁澳门男子测试操控，预计日后用于店舖宣传。警方已提醒男子操作机械人时，应避免对周边环境或途人产生危险或惊吓。

据澳门传媒报道，涉事机械人为当地一教育中心所有，其负责人回复传媒时解画，强调该机械人具备避障功能，现场有人监督，事后已陪同长者到医院检查。他强调活动原意为推广科技，此前多次在旅游区推广，反响良好，对于该长者的受惊反应深表歉意及遗憾。

有当地专家提醒，即使最好的人工智能（AI）模型，面对突发场景时可能会出现不可预料的情况，提醒在公开场合应用机械人，需考虑不同群体反应，并制定紧急停止预案。

相关机械人由澳门一教育中心所有，曾多次在澳门街头宣传。网上图片