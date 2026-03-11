Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗非籍男童疑独留家中 狂掟玩具落街击毁宝马 母亲被捕

突发
更新时间：03:09 2026-03-11 HKT
发布时间：03:09 2026-03-11 HKT

深水埗深夜惊现「高空掷物」事件。今日（9日）凌晨约12时10分，大南街343至345号对开一辆黑色宝马私家车停泊在路边，突然传出巨响，车辆前后挡风玻璃被击碎，路面散落玩具和包装物，吓得途人纷纷驻足观看。

警方接报赶到现场调查，初步了解该幢8层高唐楼的5楼㓥房单位内，一名4岁乌干达籍男童疑被其29岁母亲独留在家，其母带同一名约1岁幼童外出。男童疑受惊，不断从窗口将玩具抛下街，击中楼下宝马，令车窗玻璃瞬间爆裂，马路上布满杂物及玩具，现场一片凌乱。

大楼对开马路布满玩具及杂物，一辆停泊下方的宝马损毁。黎志伟摄
宝马的车尾玻璃损毁。
男童母亲等3人被带署接受调查。黎志伟摄
一名男童由5楼单位将杂物及玩具掉下，击中一辆私家车。黎志伟摄
警员将男童母亲及两名子女带返警署作进一步调查。男童母亲涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」被捕。事件中无人受伤，案件交由深水埗警区刑事调查队第4队跟进。据悉，被捕女子为乌干达籍，持行街纸。

从途人拍摄的片段可见，事发时有杂物由单位掉出，先击中楼下单位的簷篷及冷气，随后堕至地面，击中一辆黑色宝马，发出巨响，碎玻璃四溅。现场路人被突如其来的声响吓了一跳，有人惊呼：「哗，呢架车真系惨啊！」

