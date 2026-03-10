24岁大学生为800元酬劳 替假冒律师行诈骗集团收50万骗款 当场被捕

24岁本地大学男生被网上揾快钱广告招揽，仅为800元酬劳，不惜协助诈骗集团冒认银行职员，以低息按揭贷款为幌子，向受害人骗取高额保证金，两案骗款共达49.5万元。警方接获受害人报案后，于前日(8日)当骗徒再次现身收款时，以「串谋诈骗」罪拘捕该名大学生。

元朗警区刑事调查队侦缉高级督察陈敏熹讲述案情。蔡楚辉摄

元朗警区刑事调查队高级督察陈敏熹讲述案情时表示，3月8日警方接获一名61岁的受害人报案，指在今年1月接获一名冒称是银行职员的来电，骗徒讹称可提供低息按揭贷款，但要求受害人首先支付保证金，受害人信以为真，并按照骗徒指示，于3月6日在元朗港铁站，与另一名自称为律师楼职员的骗徒，签署一份伪造律师楼的按揭文件，并过数30.5万元到疑犯同党的银行个人户口，两日后即3月8日，骗徒再次致电受害人，进一步要求99.8万元保证金，受害人怀疑受骗，于是报警求助。

元朗警区人员接报后，迅速于港铁站展开埋伏行动，并于骗徒再次向受害人收取款项时，将其制服，以涉嫌串谋诈骗罪名拘捕该名24岁中国籍男子，被捕人报称为本地大学的学生。

其后，警方经深入调查后，相信该被捕人曾以同样手法，于同年3月6日在美孚港铁站骗取另一名受害人的款项。两宗案件涉及骗款总达49.5万元。 经警方调查，相信被补人早前被网上「揾快钱」招聘广告吸引，为赚取800元酬劳，协助诈骗集团假借律师楼及金融机构职员，签署按揭文件的欺骗手法骗取受害人转账骗款。

案件现时由元朗警区刑事调查队第12队跟进，被捕男子将被控以「串谋诈骗」罪名，稍后于屯门裁判法庭提堂。相关案件仍然调查中，警方会继续积极跟进骗款下落。

警方提醒市民，如收到自称银行职员、律师行职员来电，应主动向银行及相关机构核实对方身份。市民亦可以浏览香港银行公会或律师公会网页，核实来电者的真伪。银行职员亦不会要求顾客到任何公共地方或非银行分行办理借贷手续或签署文件，亦不会要求顾客转数到个人户口中，如有怀疑，请立即致电警方防骗易24小时热线18222。

警方高度关注电话骗案，对于骗徒采取零容忍态度。 警方亦呼吁年轻人，包括大学生，要避免因揾快钱心态而被犯罪集团利用。根据香港法例，第200章《刑事罪行条例》第159C(6)条，「串谋诈骗」属严重罪行，一经定罪，最高可判处14年监禁。年轻人切勿因一时贪念而以身试法，否则就会像案件中的被捕人，前途尽毁。