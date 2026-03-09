北角东岸板道停电3小时 市民揸电筒摸黑跑步 发展局：西段一度出现供电问题

港岛炮台山至北角和富中心一段的东岸板道今日（9日）发生大停电，现场乌灯黑火，未有电力照明，市民需摸黑行走。《星岛头条》现场所见，有人以手机照明「睇路」，亦有跑手手持电筒跑步。据了解，东岸板道由傍晚开始停电，至晚上近10时仍未恢复电力供应，有工程人员在场进行维修。

港灯表示供电一直维持正常，较早前应当局要求，派出工程人员到场提供必要的支援。

发展局：东岸板道西段一度出现供电问题

发展局晚上于社交平台发文表示，发展局海港办事处今晚约7时接获保安员报告北角东岸板道西段（近和富中心开合桥至油街出口一段） 出现供电问题，导致有关路段照明系统无法正常运作。办事处已随即加派人手协助在该段板道的市民离开受影响的范围，经紧急维修工程后，照明系统于晚上约10时暂时回复正常 ，事件原因有待调查，会继续密切监察情况作出适当的安排 。

翻查资料，东岸板道全长2.2公里，由鲗鱼涌延伸至炮台山，主要分为东、西两段。西段连接东岸公园主题区与北角海滨花园，于去年1月 开放；而东段则连接北角海滨花园与鲗鱼涌海裕街，亦于去年12月正式启用。