西九龙总区嘉许社区灭罪伙伴 的士司机智破骗局助拉人获奖 多警凭卓越表现获表扬

警务处西九龙总区今日（9日）举行「西九龙总区社区灭罪伙伴及卓越警务人员嘉许典礼2026」，为表扬过去一年积极推动社区安全及灭罪工作的社区伙伴，以及表现卓越的警务人员。典礼上共颁发多个奖项，嘉许来自不同界别的机构和个人，当中一名的士司机智破骗局，成功阻截妇人误堕骗案并协助警方拘捕骗徒，另有多名警员因卓越表现获颁「卓越警务人员奖」。

典礼由西九龙总区联同油尖、旺角、深水埗及九龙城警区主办，并获油尖旺区、深水埗区及九龙城区扑灭罪行委员会协办。主礼嘉宾包括警务处助理处长兼西九龙总区指挥官吴乐俊，以及三区扑灭罪行委员会主席陈健平、杨诗杰、卢永文等，联同各警区指挥官一同出席。

吴乐俊表示灭罪工作从来不只是警队的责任，更需要社会各界携手合作。今日获奖的社区伙伴和警务人员，正正是「警民合作」的最佳典范。他们在不同岗位上各展所长，由前线执法、情报分析，到社区宣传、教育下一代，都展现了非凡的专业精神和承担，共同为建构更安全的西九龙社区作出宝贵贡献。

典礼上有多名警务人员因卓越表现获颁「卓越警务人员奖」，涵盖金、银、铜奖项。他们在侦破案件、情报分析、拯救生命、社区联系等方面表现专业，成绩斐然。典礼上亦嘉许来自不同界别的机构和个人，其中社区灭罪伙伴嘉许单位包括，锦红霞剧团、智慧出行联合商会、香港物业管理公司协会、香港酒店业协会、东尖沙咀地产发展商联会有限公司、香港铁路有限公司（高速铁路）、旺角街坊会陈庆社会服务中心、中国银行（香港）、饶宗颐文化馆、鸭寮街贩商协会、香港城市大学、香港浸会大学、香港都会大学和香港理工大学。其中的士司机李先生因机智识破骗局，成功阻截妇人误堕骗案，协助警方拘捕骗徒，最终该名骗徒判囚32个月。

另外，会场内亦设有多个由不同警队部门，如国家安全处、毒品调查科、警察招募组等设立的摊位，让参与者更深入了解警队的多元工作。

