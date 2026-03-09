Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救

突发
更新时间：10:20 2026-03-09 HKT
发布时间：09:47 2026-03-09 HKT

今日（9日）早上8时15分，警方接获报案，指一辆九巴沿吐露港公路往九龙方向行驶，当驶至近马料水码头对开时，车长怀疑突然晕倒，全车乘客受困未能离开车厢。救援人员到场，发现司机已回复清醒，于是将他送往沙田威尔斯亲王医院治理。事件中没有乘客受伤，警方正调查原因。

事发于吐露港公路近马料水码头。刘汉权摄
事发于吐露港公路近马料水码头。刘汉权摄

九巴公司回复《星岛头条》查询表示，早上8时许，九巴一辆往九龙城码头的路线75X巴士，驶至吐露港公路近大学站时，车长疑突然身体不适，巴士与栏杆发生碰撞，车上无乘客受伤，车长由救护车送院治理。

