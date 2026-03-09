辅警系列｜初中参加少讯迅升深资领袖 女大学生考辅警第一名获「银笛奖」

现年20岁的大学生何驭心，就读初中期间已开始参加少年警讯活动，凭借积极出色的表现迅速晋升为深资领袖，成为了同侪的标竿。少讯经历促使这位少年领袖不断成长，同时心中的正义感持续萌芽，渴望可以维护法纪、服务市民，及至去年透过「辅警大学生计划」投考辅警，更以第一名的成绩荣获「银笛奖」。加入辅警逾半年，她认为警务工作符合她的个性，更是实现维护法纪、帮助市民理想的最佳工作，笑言每次执勤时都充满期待与享受，更坚定了未来投考正规警务人员的志向。

何驭心Jasmine表示，成为辅警的种子早在中学时期埋下，当时担任风纪队长，协助管理校内纪律，令她培养出强烈的正义感，「那时总感觉自己就像校内的『小警察』，开始对警务工作产生兴趣。」为深入了解警察工作，Jasmine于2022年加入少年警讯，踊跃参与各种活动，而这份积极与投入使她迅速由普通会员晋升至深资领袖，更曾担任西区少年警讯咨询委员会副主席，以及少年警讯深资领袖委员会委员。

Jasmine分享道，高中时期本应是学生备战公开试的重要时刻，但她参与少年警讯活动的活跃度有增无减，务求两边能同时兼顾，「参加少年警讯是我人生的重要转捩点，我觉得这是一个很有意义、很开心、给予我很多机会的地方，所以不想错失。」由参与者逐步变成活动统筹者，意味需要投放的时间更多，但她认为4年的少讯生涯甚有裨益，「看似牺牲了很多玩乐时间，但换来的是更宝贵的经验与成长」。

「透过少年警讯，我认识了许多警务人员，他们经常与我分享在警队的工作经验和心得，那份使命感和热诚深深感染了我。」她特别提到数年前一次交流团经历，当时有幸与时任警务处处长萧泽颐同桌用餐，萧Sir分享了很多在警队工作的心路历程并给予建议，令她深受启发、获益良多，更坚定了加入辅警的决心。

去年暑假，Jasmine参与了「辅警大学生计划」，更于训练中荣获「银笛奖」。她形容训练虽然辛苦，尤其体能部分是最大挑战，但班级氛围极好，身边相近年龄的大学生互相扶持、鼓励，更会自发在放学后到九龙湾运动场加操，展现强烈的团结精神，「这份团结及良好气氛，加上收获了珍贵的友谊，令我十分享受那3个月的训练。」

现时就读大学的Jasmine加入辅警队逾半年，目前驻守尖沙咀分区军装巡逻小队，每周至少抽出两日时间执勤。她指出，尖沙咀分区的特色是有较多节日活动相关的人群管理工作，需要大量辅警同事支援，因此难免要牺牲部分私人时间投入到工作上，但她将其视之为机会，「每次接到求助或有任务，总会主动积极地协助处理，从中累积警务工作经验。」

她续指，这半年的经历进一步强化了对警务工作的热忱，不但能实践「维护法纪、服务市民」的理想，亦更加确认未来投考正规警察的志向，她笑称每次返工都「好期待、好享受」，「警务工作相当符合我的个性，能够帮助别人，又有挑战性，得到很大的满足感。」

Jasmine续分享道，从少年警讯和辅警工作获取的知识，各种技巧及经历，对自己的成长有莫大裨益。她希望借此机会，呼吁有志于提升自身能力，服务社会的年青人，踊跃参与少年警讯和辅警工作，全方位提升自己，为未来投身社会，贡献香港作好准备。

记者 麦键泷