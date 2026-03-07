Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第五届禁毒领袖学院今启动 课程增人工智能培训 冀建无毒社会

更新时间：19:26 2026-03-07 HKT
发布时间：19:26 2026-03-07 HKT

警务处今日（7日）举行第五届禁毒领袖学院启动礼，展开新一届青年禁毒领袖培训计划。警务处处长周一鸣致辞时表示，近年依托咪酯被滥用的情况为禁毒工作带来挑战，反映毒品形势不断演变，而禁毒领袖学院的课程必须与时并进。课程涵盖领袖训练、毒品相关法律及医学知识、宣传和应对传媒技巧、历奇训练等，今届更加入生成式人工智能培训，让学员能够掌握创新科技，制作更具感染力的抗毒项目。今年的内地交流团亦会扩展至三日两夜，让学员到大湾区进行深入交流，开阔视野。

周一鸣续指，今年适逢学院成立5周年，一系列大型宣传活动将陆续推出，包括「禁毒领袖移动学院」、抗毒短视频比赛和大型抗毒嘉年华等，汇聚历届和现届学员的创意成果，进一步将无毒文化传递至社区。
 
周一鸣感谢香港青年发展联盟、历届执委会成员、专业顾问团、校长和老师对禁毒领袖学院的支持和付出。他期望新一届学员珍惜每一个学习机会，与各界携手，共建无毒社会。
 
第四届得奖学员在启动礼上分享二月赴新西兰交流的宝贵经验。他们表示，此行让他们深入了解当地如何透过宣传教育和社区参与推广禁毒信息，有助他们日后继续实践禁毒领袖的使命。
 
禁毒领袖学院由警务处毒品调查科于2021年成立，凝聚社会各界力量，每年招募80名中学生及20名大学生成为学员，透过不同的训练、参观和交流等活动，培育青少年成为禁毒领袖，在社区宣扬禁毒信息。

