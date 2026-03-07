Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城

更新时间：17:39 2026-03-07 HKT
发布时间：17:39 2026-03-07 HKT

半山肇辉台49岁女子猝死事件，消息称，死者为香港终审法院非常任法官包致金姪女Amina，她有酗酒习惯及心脏病纪录，生前惹过不少官非，最轰动是2010年因醉驾发生交通事故，拒绝「吹波仔」及情绪激动，掌掴一名交警，最终被判感化一年。

根据资料，2010年1月27日，Amina因醉酒驾驶撞到一辆旅游巴，事后她拒绝「吹波仔」酒精呼气测试，更情激动要求离开，当场掌掴一名交通警员的左面，该警员被掴至脸及耳部红肿。Amina于法庭承认三罪，包括不小心驾驶、袭警及拒绝提供呼气样本。同年8月，她被判感化一年、罚款8,000元及停牌一年，以及要上驾驶改善课程。

2019年，Amina驾车至跑马地景光街，其间疑因驾车时左摇右摆，被警员带到警署调查，揭发一直未有完成驾驶改善课程，无牌驾驶逾8年。同年她又被控4项袭击罪，涉及在同年2月在肇辉台住所内两度袭击83岁母亲，同年3月袭击母亲及72岁父亲，因父母不想追究，控方撤销罪名。不过她最终承认无牌驾驶罪，被囚六星期，再次遭停牌18个月。

Amina为香港终审法院非常任法官包致金姪女。
2022年，Amina疑不满家佣的表现，曾把菲佣锁在家门外，再将胸围、内裤、手机等物品掟落街，导致屋苑停车场有私家车被毁。但涉及女佣的盗窃及刑毁罪名不成立，她仅被裁定于2022年12月14日，在跑马地肇辉台嘉苑刑事毁坏一辆私家车的前挡风玻璃一罪罪成。

事发于昨（6日）午4时58分，Amina被揭发昏迷半山肇辉台14至17号的住所内，救援人员接报到场，证实已明显死亡，床边发现伏特加空酒樽、止痛及心脏血压药。警方相信事件没有可疑，将案件列作尸体发现。

 

