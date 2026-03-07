青马大桥大型跨部门反恐演习 加强测试部门处理突发事故应变能力

警务处新界南总区葵青警区昨日（6日）于青马大桥下层通道及青马大桥观景台举行代号为「先驱」的大型跨部门反恐及重大事故演习，以加强及测试相关政府部门及持份者处理突发事故时的沟通、协调及应变能力。

青马大桥作为连接机场与市区的核心交通命脉，是香港的重要基础设施。是次演习模拟在大桥观景台一个嘉年华举行期间，发生连环突发事故，包括两名激进分子企图干扰港鐡机场铁路运作；其四名同党随后于大桥观景台策动汽车撞击导致数名人士受伤；以及企图于嘉年华期间以枪及刀袭击在场人士。

演习中，警务处与相关政府部门及持份者在不同突发情况下，有效调配人手、进行紧急疏散和救援、使用无人机扫荡并配合战术行动，成功搜捕并制服所有激进分子，阻止了他们的袭击计划。整个过程充分展现了各单位的资讯传递及决策流程畅通高效，能够在危机发生时迅速应变，保障市民生命财产安全。

是次演习由警务处联同四个政府部门及相关机构，合共派出逾300名人员参与，包括警务处 (葵青警区、机动部队、冲锋队及反恐特勤队等）、消防处、民政事务处、香港铁路有限公司，以及交通基建管理合约有限公司，所有人员均积极参与及协助筹备演习，透过实战演练，进一步强化了各单位在处理重大事故时的沟通及协调能力。

此外，演习邀请接近100名来自「警队学长计划」的青少年义务参与。参与者在演习中扮演不同角色，包括模拟事故中的伤者、目击者及现场市民，亲身体验如何在紧急情况下应用「闪、避、求」及「见疑即报」 应变指引，以保障自身和他人的安全。

为配合政府的三层防范反恐机制，警方将继续与相关政府部门及社区各持份者保持紧密联系，持续多方面加强反恐准备，包括强化情报交流、扩展社区情报网络、防范自我激化、深化公众教育，以及举办更多元化的反恐演习，促进部门及公私营机构间的协作，全面提升香港的防御能力及提高大众的反恐意识，以达致全方位保障国家和社会安全。