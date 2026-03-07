Threads「送物品」骗徒屡现 有GD及SEVENTEEN粉丝失逾万元 包括中六生

社交平台Threads近日屡屡出现声称「送物品」的骗徒，透过假网站连结，骗走目标巨款。警方今日（3月7日）再次提醒市民「免费嘢最贵」，又提到两宗近日案例，分别为韩国明星G-Dragon（GD、权志龙）及人气乐团SEVENTEEN的粉丝，均被骗走逾万元，其中一人更只是中六学生，呼吁大众要慎防此类手法。

其中一案例受害人为中六学生，他在Threads看到帖文，帖主声称送出韩团SEVENTEEN应援物，有意者只须支付运费。事主点击连结输入个人资料后，画面随即跳转至交易页面，要求转帐1万元。事主起疑拒绝，骗徒即讹称帐户因此被冻结，要求事主转至 LINE 「联络客服转帐认证」。事主信以为真，结果转帐近2万元，骗徒随即失联。

警方提醒市民Threads上的「送物品」骗案。FB：香港警察

另一案例受害人为G-DRAGON女粉丝，她在Threads见到帖文声称送赠演唱会纸花，立即联络帖主。对方表示只需支付38元邮费，并发送假冒7-Eleven的网站连结。事主点击「线上客服」后，画面跳转至LINE对话，「客服」以「转帐认证」为由不断要求加款，金额逐步提高。事主最终损失近4万元，骗徒随后失联。

警方强调「免费嘢最贵」，呼吁市民保持警惕。如有怀疑，立即致电 「防骗易 18222」热线；亦可使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」，评估诈骗风险。

人气韩团SEVENTEEN曾于今年2月28日及3月1日，在启德主场馆举行演唱会。

韩国明星G-DRAGON权志龙，曾于去年来港举行演唱会。