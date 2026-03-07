Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马会办毅力十二爱心跑 推动市民将运动融入生活 兼为精英运动员基金筹善款

更新时间：15:47 2026-03-07 HKT
发布时间：15:47 2026-03-07 HKT

由香港赛马会慈善信托基金策划及捐助的「赛马会好动城市计划」，今日（7日）于西沙GO PARK举行「赛马会好动城市计划 -毅力十二爱心跑」暨运动嘉年华，吸引250支队伍、近1600人以接力方式分别进行了约两小时的长跑比赛，透过接力跑推广体育运动对身心健康的正面影响，并为精英运动员慈善基金筹募善款。

来自体育界、教育界、纪律部队以及全港各区的市民今早聚集于西沙 GO PARK，与包括本地棒球员胡子彤在内的一众精英运动员共同参与运动嘉年华。正午12时，一众跑者于警务处处长周一鸣等一众嘉宾的鸣枪下迈步起跑。

文化体育及旅游局副局长刘震致辞时表示，政府一直致力推广运动普及化，营造热爱运动气氛必须与各界通力合作，而「赛马会好动城市计划」正可为运动普及注入新动力，于社区层面点燃市民热情。计划自2023年启动后，透过举办多元化体育活动，积极推动市民将运动融入日常生活，至今已在本港各区举办超过12000场体育活动，惠及超过40万人，而「毅力十二爱心跑」不单是慈善盛事，更是精英运动员与市民互动的平台。

由精英运动员慈善基金主办、香港赛马会慈善信托基金全力支持的「毅力十二爱心跑」集合精英运动员及跑手的善心与力量，透过接力跑推广体育运动对健康的益处，借此进一步鼓励市民将恒常运动融入生活，并为精英运动员慈善基金筹集善款。

