牛池湾小巴失控铲行人路 铁栏撞至「连根拔起」
更新时间：02:35 2026-03-07 HKT
发布时间：02:35 2026-03-07 HKT
牛池湾今日（6日）下午发生惊险交通意外。一辆专线小巴行驶期间怀疑失控，越过对面行车线后直铲行人路，并将约10米长的铁栏被撞毁。幸好案发时行人路上无路人经过，意外中无人受伤。
越线铲行人路 铁栏卷入车底
事发于今日下午约3时半，一名72岁梁姓男司机驾驶专线小巴，沿丰盛街往彩云邨方向行驶。当小巴驶过平定道东后，突然失控偏离航道，越过对面行车线后猛撞行人路铁栏。
从现场流传的影片可见，撞击力相当猛烈，约10米长的金属铁栏被撞至变形扭曲，部分更被整段拔出「连根拔起」，压在小巴车头底部。涉事小巴车头损毁，停在行人路上。
警方接报到场后封锁部分行车线，经初步调查，证实事件中无人受伤。涉事司机留在现场协助警方调查意外经过。警方正进一步了解意外成因。
