宏福苑大火｜加固工程期间有单位遇窃 警拘3工人起回9万元赃物

突发
更新时间：20:55 2026-03-06 HKT
发布时间：18:22 2026-03-06 HKT

大埔宏福苑内3名负责加固工程的男工（32至38岁），涉嫌于宏泰阁单位盗窃，昨日（3月5日）下午被警方拘捕。警方在工人身上，当场起出约值9万元的首饰，怀疑为赃物。

其后，警方到被捕工人曾工作的单位调查。网上有片段所见，昨晚宏福苑内部传出闪烁灯光。目前大埔警区重案组正跟进案件。警方于今晚（3月6日）9时见记者交代案情。

宏福苑五级火造成168人罹难，当中包括1名殉职消防员。起火大厦当中，以宏泰阁死难最严重（约80人），其次为最先起火的宏昌阁（约70人）。

