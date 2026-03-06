将军澳野猪噬咬女子脚 遭村民乱棍驱赶滚落楼梯当场死

今（6日）早上11时56分，一名行山女子途经将军澳田洲路一公厕对开时，突遭一只约1米长野猪袭击，女事主遭野猪噬脚不放，痛极呼叫惊动多名村民赶至，其中数名村民持木棍驱赶打开野猪，野猪逃跑时失足，滚下约30级楼梯当场吐血死亡。而女事主被放开后也滚下斜坡，救护员接报到场，将女伤者送院救治，而野猪尸体则被黑胶布遮盖，待有关部门检走。