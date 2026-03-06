上环两男子兑换巨款后遭持刀抢劫 两贼当场被捕

今（6日）晨9时12分，两名男子行经上环德辅道中时，遭两名男子围殴，被强行拖入上环地铁站。警方派员到场调查，在上环地铁站当场拘捕两名疑人，二人蒙黑色头套一左一右坐在上环地铁站B出口楼梯，被多名警员看守。

另外警方在德辅道中近文华里截获一辆银色七人车；亦有警员到禧利街一间找换店调查。警方将案件列抢劫案，由有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）跟进。消息指，受害人到找换店兑换巨款后，便遭两匪当街抢劫。

目击者潘先生忆述，当时身处附近某茶餐厅，突然见到有人在港铁站口大叫，心想：「是否截住行人非法过马路」，后来见到左边有人用手敲打一私家车玻璃窗，似乎发生交通事故争执，及后见到多名便衣探员赶抵，将一男子制服，未几四至五部七人车冲过来，11名探员落车包围涉事私家车。

目击者潘先生忆述事件。杨伟亨摄