伊朗局势｜第二班阿联酋航空客机抵港 港男落机即想打边炉：感觉返本土味道

中东局势持续紧张，连日大量航班停飞，数百名港人被迫滞留受战火波及的阿联酋杜拜。继昨日（4日）有多名港人成功乘搭开战以来首班从杜拜返港的客机，今日（5日）再有多人乘搭客机由杜拜返回香港，其中滞留在当地的纵横游旅行团团友亦成功返抵香港。

阿联酋航空EK380今早（5日，当地时间）在杜拜成功起飞，香港时间今晚10时19分着陆，机场聚集多名接机的市民。一名广州旅行社的姓梁女职员晚上专程到机场接机。她指滞留在当地的旅行团团友有廿多人，他们于2月25日由广州前往杜拜，原定3月1日回广州，惟杜拜机场受袭，公司随即帮团友改机票，安排3月5日乘搭客机到武汉，再转机回广州，可惜一波三折，航班再被取消，只好四出帮团友「扑飞」。

梁小姐表示，由于机位有限，有8名团友需要乘搭客机到香港，之后再乘专车经皇岗前往广州，至于其余团友则可乘搭直航机返回广州。被问到发生战事时，团友滞留在当地的情况，她指所有人都留在酒店，「都无乜点担心，回到国就得，本身杜拜唔系战乱国家，主要都留喺酒店好稳定…返到祖国就开心啦，最紧要安排到团友安全回家先系最重要」。

另外，纵横游晚上亦在社交平台发文，指滞留于杜拜的旅客已顺利返抵香港，并感谢多方鼎力支持，让事件能够圆满解决。

纵横游晚上亦在社交平台发文，指滞留于杜拜的旅客已顺利返抵香港。纵横游fb图片

随着航班抵港，不少乘客陆续踏出接机大堂。市民何太表示，他们原定3月1日前往土耳其，然而因中东局势滞留，所幸最终能安全返港。她忆述，滞留期间一行人主要逗留酒店，有时导游会安排他们外出用膳，所幸外出时「好平静」、「（爆炸声）完全无听到」，故没有特别担心，对旅行公司及导游安排感满意。

另外，市民杨先生指今早他们提早4小时到机场，因为担心有任何变数，又指早上时分杜拜的机场人山人海，「朝早好多人离开杜拜，个场面都墟凹冚，离开酒店𠮶阵，有个美国人都好惆怅，话要住到28号，佢见到我走都好心噏噏」。被问到他回港后第一时间要做的事，他笑言：「我要赶住返去见阿妈」。

在阿联酋工作的张先生，抢到今日返港航班，妻子和女儿带同鲜花到机场接机，场面温馨。张先生表示，回到香港第一件事是 「（希望）打边炉，感觉返本土嘅味道」。

至于市民黄小姐指，自从滞留在杜拜后，每一刻都是在抢机票，「佢开出嚟畀你卖， 呢刻卖5-6000，下一刻可能已经系double up」。他指自己工作虽然较为弹性，但仍然有影响，但成功返回香港，令她的内心安定下来，「返嚟之后第一件事，系喂我啲猫先，我啲猫好耐无见我，我好挂住佢哋」。

内地居民马先生前往杜拜自由行观光两星期，本来打算3月1日乘坐往上海航班回国，但由于航班被取消，滞留数日，最终在今日改道香港。他坦言：「第一天肯定有点紧张，因为没有太多资讯，也不太了解发生了什么，但后面还好，因为迪拜政府非常公开公正透明，把所有讯息及时告知我们。」他又称对香港很熟悉，「来了很多次」，因此不打算长留，逗留一晚后调整时差后，明日启程回家。