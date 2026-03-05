粉锦公路2死车祸｜惨死的士司机两周前因痛风留医 今日复工即出意外

粉锦公路今日（5日）发生致命车祸，一辆新界的士迎头猛撞一部夹斗车，的士司机及八旬女乘客同告身亡。消息指，涉事的56岁姓林的士司机驾驶的士20年，大约一年前眼睛因糖尿病而影响视力，需要进行手术，康复后改为兼职揸的士，间中亦会做保安，早前因痛风而入院，直到前日（3日）才出院，讵料第一日复工便发生意外。

林男的儿子向《星岛头条》表示，双亲多年前离婚，他与胞姐及父亲一同居于天水围天耀邨一单位。虽然他与胞姐有工作，但父亲仍是家中的经济支柱。

56岁姓林的士司机早前因痛风需要入院治理，直到前日（3日）才出院。

他指父亲驾驶的士20年，平日主要返早更，大约一年前眼睛因糖尿病而影响视力，需要进行手术，康复后改为兼职揸的士，间中亦会做保安，「一只眼朦啲，做完手术后好返啲，但都揸少咗车…唔知佢系咪有经济压力，叫过佢唔好做两份工，佢话有时喺屋企无嘢做，就兼职揸车」。

林男的儿子又透露，父亲早前因痛风入院，留医大约10日，直到前日（3日）才出院，当时精神状态良好，今日更是他第一日复工，原定下午5时下班，讵料发生车祸，与家人阴阳相隔。

事件发生于今早11时许，一辆新界的士沿粉锦公路往荃湾方向行驶，至粉岭高尔夫球场附近时，与对面线的夹斗货车迎头相撞。的士56岁姓林男司机和84岁姓文女乘客，双双重创不治。警方经调查后，拘捕35岁姓何货车司机，涉嫌「危险驾驶导致他人死亡」，案件由新界北总区交通部特别调查组第二队跟进。警方呼吁任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3661 3800与调查人员联络。