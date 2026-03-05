Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜葵芳邨男子飞堕平台  保安闻巨响报警惜返魂无术

更新时间：06:11 2026-03-05 HKT
发布时间：06:11 2026-03-05 HKT

葵涌发生堕楼案。今日（5日）凌晨3时许，葵芳邨葵信楼一名年约60岁的男住户，怀疑从高处堕下并倒卧于大厦一楼簷篷平台上。保安员惊闻巨响后随即察看，发现事主昏迷不醒，慌忙报警求助。

救援人员接报赶至现场，合力将倒卧在平台的事主救回地面。救护员随即将其送往仁济医院进行紧急抢救，惜事主伤势过重，延至凌晨4时01分证实不治。

警员封锁葵信楼对开位置进行调查，案件目前列作「有人从高处堕下」处理，死因有待验尸后确定。

 

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

