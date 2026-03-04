Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜中东抵港市民述惊魂 难忘空袭警报声：返到香港太好了！

更新时间：23:57 2026-03-04 HKT
发布时间：23:57 2026-03-04 HKT

中东地缘政治局势骤然升级，美军对伊朗展开军事行动，令邻近的阿拉伯联合大公国（UAE）一度陷入紧张局势。昨日多班由杜拜及阿布扎比返港的航班顺利抵埗，大批饱受虚惊的旅客返抵家门。有港人旅客透露，当地虽频传导弹及无人机袭击警报，但防御系统发挥作用，社会秩序井然；更有旅客赞扬当地政府安置措施「人性化」，航空公司亦提供免费改签协助疏散。

预警响不停 仍赴罗浮宫观光

港人旅客郭先生抵港后接受本报访问，形容心情如同「大石头落地」。他指美军与伊朗战事爆发后，当地并非如想像般恐怖，阿联酋政府安置游客非常有条理。虽然他在阿布扎比滞留期间，手机及智慧手表频频发出飞弹碎片击落或无人机袭击港口的警告，但他强调身处的地方非常安全，「超市没有抢购、没有停水电，公共设施运作正常」。他甚至在局势紧张期间，仍能按计划参观海洋馆及罗浮宫。

郭先生特别提到，滞留期间酒店提供了免费住宿、一日三餐及洗衫服务，形容安排极具人性化。他搭乘国泰航空回港，全程未感焦虑，并指阿联酋政府提供了强大的安全感作为后盾，因此未有联络入境处或大使馆求助。

赞杜拜防御系统出色 下机首务「去吃小笼包及广东菜」

另一位外籍旅客 William 同样赞扬航空公司的应变措施。他原定前日的机票被免费改至昨日，无需支付额外费用，令他感到满意。William 指出，目前杜拜正处于「艰难时刻」，当地人确实感到紧张，但情况似乎正趋于平息。他近距离观察到当地的防空系统表现卓越，「拦截了许多无人机及飞弹，他们在拦截任务上做得非常好」。

离家多日的 William 笑言，重返香港感觉太棒了，下机后首要任务就是「去吃小笼包及广东菜」。

 

