珍惜生命│南丰新邨男子堕楼亡 疑财困寻短
更新时间：11:49 2026-03-04 HKT
鲗鱼涌南丰新邨10座，今（4日）早上10时31分，一名中年男子由高处堕下，倒卧地面，救护员接报到场，经检验后证实事主当场不治。警方经调查后获悉死者姓黄(46岁)，从上址天台堕下。警方于现场有检获遗书。死因有待验尸后确定。据悉，事主单身，独居上址多年，近日受金钱问题困扰。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
